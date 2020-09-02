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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

10 آلاف جنيه لمعلمى بئر العبد المتضررين من حوادث الإرهاب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:24 م
خلف الزناتي
خلف الزناتي
ريم محمود
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وافقت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للمعلمين التابعين للجنة النقابية ببئر العبد المتضررين من الحوادث الإرهابية.

يأتي ذلك نظرًا لما خلفته الحوادث الإرهابية في منطقة بئر العبد بشمال سيناء من آثار سلبية، والتزامًا من نقابة المهن التعليمية بالقيام بدورها في دعم أعضائها وأسرهم المتضررين من تلك الحوادث.

وفي سياق آخر، أوضحت هيئة مكتب نقابة المعلمين، استمرار متابعتها في تحصيل مستحقات النقابة استعدادًا لصرف دفعة المعاشات القادمة في شهر أكتوبر المقبل، حيث يتم خروج حوالي 50 ألف معلم على المعاش في العام.

وبحثت هيئة المكتب الطلبات الواردة من نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية بشأن توفير الكاميرات والأجهزة اللازمة لمتابعة حسن سير العمل في كل أرجاء النادي.

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