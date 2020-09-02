رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بتكلفة 217 مليون يورو.. 12 معلومة عن مشروع البترول لتكنولوجيا الأخشاب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:25 م
مشروع البترول لتكنولوجيا
مشروع البترول لتكنولوجيا الأخشاب
سيد إبراهيم
طباعة
تعد مشروعات البتروكيماويات ذراع مثلى لقطاع البترول لتحقيق العديد من الأهداف المتميزة، وعلى رأسها تحقيق القيمة المضافة والعائد الاقتصادى وخدمة ودعم الاقتصاد الوطني والصناعة والزراعة فى مصر وكذلك البيئة، من خلال منتجات متنوعة ومتميزة استثمارًا وصناعة.

ومن هذه المشروعات مشروع تكنولوجيا الأخشاب للحد من حرق قش الأرز، وتنشر «الدستور» أهم 12 معلومة عن شركة تكنولوجيا الأخشاب:

1- عقدت الجمعية التأسيسية لشركة تكنولوجيا الأخشاب WOTECH فى 17 أكتوبر 2019.
2- جاء إنشاؤها فى إطار مساهمة قطاع البترول فى دعم جهود الدولة لوضع حلول للحد من التلوث البيئى الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز، وخاصة مجابهة ظاهرة السحابة السوداء.
3- تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 217 مليون يورو وهي استثمارات مصرية خالصة.
4- تبلغ طاقته الإنتاجية حوالى 205 الآف متر مكعب سنويًا، اعتمادًا على كمية حوالى 250 ألف طن سنويًا من قش الأرز كمادة خام.
5- يستخدم تكنولوجيا شركة سيمبل كامب الألمانية طبقًا للمواصفات الأوروبية.
6- تتم إقامة أعمال الإنشاءات والتركيبات بالمشروع من خلال شركة بتروجيت.
7- تم اختيار محافظة البحيرة لإقامته، يهدف إلى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من قش الأرز بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلًا من حرقه والإضرار بالبيئة.
8- يعد هذا المشروع الأول من نوعه فى إفريقيا والشرق الأوسط والثانى عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
9- يتكون هيكل المساهمين من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركتى بتروجيت وسيدبك.
10- المشروع بجانب مساهمته فى خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، سيسهم فى سد احتياجات السوق المحلية المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية MDF، كما يسهم فى دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية فى الأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ وغيرها، حيث يوفر المشروع منتجًا محليًا عالى الجودة تستخدمه وتحتاجه العديد من الصناعات والمجالات، مثل الأثاث ومواد البناء والديكور.
11- يقام المشروع برأسمال مصرى بالكامل من قطاع البترول وتشمل الجهات المساهمة فيه كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيدبك وشركة بتروجت.
12- يسهم المشروع بيئيًا فى تقليل التلوث الناتج عن التخلص غير الآمن من قش الأرز، واقتصاديًا تعظيم الاستفادة منه بتحويله إلى ألواح خشبية متوسطة الكثافة MDF واستخدامه في صناعة الأثاث لتعظيم القيمة المضافة وتغطية جزء من احتياجات السوق المحلى، واجتماعيًا يوفر المشروع العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد

مقتل 7 تجار مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

«منير طلب دعمي وعبد الناصر خصص لي برنامج».. حكاية أحمد منيب

عبدالوهاب أغمى عليه بعد خسارته 2900 جنيه.. هوايات غريبة للفنانين

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

نجم الساعة

«المرور» تمد ساعات تركيب الملصق الإلكترونى

منوعات

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

بعد نجاحه «عن العشاق» بالأمير طاز.. للعام الثالث

«الأعلى للثقافة» يطلق الرحلة الاولي لرواد الاعمال الإبداعيين

بعد مطالبة زوجته بإعادة طبعها.. أبرز مؤلفات حسن عطية

الثقافي الفرنسي يوثق مشوار أم كلثوم بالتعاون مع إذاعة فرانس كيلتيور