محافظ مطروح يناقش ضوابط إطلاق أسماء الشهداء على المنشآت

عقد اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي السادس لعام 2020 لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية.واستعرضت نعمة حمدي مدير إدارة المجالس جدول أعمال المجلس والتي بدأت بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، ثم استعراض باقى الموضوعات ومنها المكاتبة الواردة بشأن أسس وضوابط إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع والميادين والمشروعات القومية دون تكرار على أن يكون الاسم موثقًا من وزارتي الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.كما ناقش الاجتماع زيادة قيمة كرتة المرور الحالية بعد تشكيل لجنة لدراسة الأسعار الاسترشادية بالمحافظات الأخرى والموافقة على طلب إنشاء وحدة محلية بأبو غليلة بمدينة براني، وفقا لتطابق الضوابط والشروط المعمول بها.ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأملاك والتخطيط العمراني ومجالس المدن المعنية لمعاينة إمكانية تنفيذ توسعات بمحطات المعالجة والروافع بمدن مرسى مطروح والنجيلة وبرانى وتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لتحديد الولايات على الأراضى المقترح تخصيصها لإقامة مدارس عليها لتقديم الخدمة التعليمية والتيسير على الطلاب بها.كما وجه محافظ مطروح بالتزام إدارة الأحوال المدنية بتغيير أي محل إقامة بتلك الشوارع بالاسم الجديد ومراجعة قرار تفعيل صندوق تحسين الخدمة المرورية المقدمة للمواطنين تحت إشراف المديرية المالية أسوة بإدارات المرور بالمحافظة، وكذلك تحديد المقترحات المناسبة لكيفية استثمار موقعي السينما الشتوي والصيفي بمدينة مرسى مطروح والمواقع المماثلة غير المستغلة لتحسين وتنمية موارد المحافظة.وشدد محافظ مطروح على حصر لكافة المواقع والمنشآت الخدمية والحكومية وموقعها وإحداثياتها ومساحتها بمدن الحمام والعلمين والضبعة لعمل قاعدة بيانات متكاملة للمنشآت الواقعة ضمن القرار 361، كذلك تشكيل لجنة لدراسة إعادة النظر فى رسوم مدرسة تعليم القيادة بمرور مطروح أسوة بأقل رسوم بالمحافظات.وأكد محافظ مطروح على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة للإسراع في بحثها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.