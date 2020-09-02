رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يناقش ضوابط إطلاق أسماء الشهداء على المنشآت

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:57 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
طباعة
عقد اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي السادس لعام 2020 لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية.

واستعرضت نعمة حمدي مدير إدارة المجالس جدول أعمال المجلس والتي بدأت بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، ثم استعراض باقى الموضوعات ومنها المكاتبة الواردة بشأن أسس وضوابط إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع والميادين والمشروعات القومية دون تكرار على أن يكون الاسم موثقًا من وزارتي الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

كما ناقش الاجتماع زيادة قيمة كرتة المرور الحالية بعد تشكيل لجنة لدراسة الأسعار الاسترشادية بالمحافظات الأخرى والموافقة على طلب إنشاء وحدة محلية بأبو غليلة بمدينة براني، وفقا لتطابق الضوابط والشروط المعمول بها.

ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأملاك والتخطيط العمراني ومجالس المدن المعنية لمعاينة إمكانية تنفيذ توسعات بمحطات المعالجة والروافع بمدن مرسى مطروح والنجيلة وبرانى وتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لتحديد الولايات على الأراضى المقترح تخصيصها لإقامة مدارس عليها لتقديم الخدمة التعليمية والتيسير على الطلاب بها.

كما وجه محافظ مطروح بالتزام إدارة الأحوال المدنية بتغيير أي محل إقامة بتلك الشوارع بالاسم الجديد ومراجعة قرار تفعيل صندوق تحسين الخدمة المرورية المقدمة للمواطنين تحت إشراف المديرية المالية أسوة بإدارات المرور بالمحافظة، وكذلك تحديد المقترحات المناسبة لكيفية استثمار موقعي السينما الشتوي والصيفي بمدينة مرسى مطروح والمواقع المماثلة غير المستغلة لتحسين وتنمية موارد المحافظة.

وشدد محافظ مطروح على حصر لكافة المواقع والمنشآت الخدمية والحكومية وموقعها وإحداثياتها ومساحتها بمدن الحمام والعلمين والضبعة لعمل قاعدة بيانات متكاملة للمنشآت الواقعة ضمن القرار 361، كذلك تشكيل لجنة لدراسة إعادة النظر فى رسوم مدرسة تعليم القيادة بمرور مطروح أسوة بأقل رسوم بالمحافظات.

وأكد محافظ مطروح على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة للإسراع في بحثها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

«منير طلب دعمي وعبد الناصر خصص لي برنامج».. حكاية أحمد منيب

عبدالوهاب أغمى عليه بعد خسارته 2900 جنيه.. هوايات غريبة للفنانين

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

نجم الساعة

«المرور» تمد ساعات تركيب الملصق الإلكترونى

منوعات

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

بعد نجاحه «عن العشاق» بالأمير طاز.. للعام الثالث

«الأعلى للثقافة» يطلق الرحلة الاولي لرواد الاعمال الإبداعيين

بعد مطالبة زوجته بإعادة طبعها.. أبرز مؤلفات حسن عطية

الثقافي الفرنسي يوثق مشوار أم كلثوم بالتعاون مع إذاعة فرانس كيلتيور