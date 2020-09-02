«الأعلى للثقافة» يطلق الرحلة الاولي لرواد الاعمال الإبداعيين

يطلق المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، يوم الجمعة ٤ سبتمبر فى السابعة مساء، أول دورة تدريبية للعاملين فى قطاع الاقتصاد الإبداعى والصناعات الثقافية، باستخدام تطبيق زووم، وتمثل أولى فعاليات مشروع "كريتيف سيركلز "Creative Circles، التى فازت به وزارة الثقافة، ويشمل العديد من الأنشطة والفعاليات المتميزة، والتى تهدف إلى سد الفجوات المهارية والمعرفية لدى العاملين فى القطاع.من المقرر أن تستمر الدورة لمدة أسبوعين بعنوان " الرحلة The Journey" وتشمل التدريب على العلوم والمهارات الضرورية التى يحتاجها رواد الاعمال الابداعيين خلال رحلتهم من الفكرة الى التنفيذ وتشمل هذه الرحلة مجموعة من التحديات التى لا يمكن حلها بدون الالمام وفهم مجموعة أساسية من المفاهيم العلمية وتتضمن: ريادة الاعمال الثقافية والابداعية Creative Entrepreneurship، الإدارة المالية Financial Management، تسويق البضائع والخدمات الثقافية، التواصل Communications وإدارة العلامات التجارية Brand Management، الإدارة الاستراتيجية Strategic Management. وتستهدف الدورات جميع العاملين المعنيين بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بوزارة الثقافة، الشباب رواد الأعمال الثقافيون، المؤسسات والفرق الصغيرة التى تقدم منتجات وخدمات ثقافية ومؤسسو الشركات الناشئة ذات الصلة بالاقتصاد الإبداعى والعاملين فى المؤسسات الثقافية غير الحكومية.تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار فى قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية أصبح خيارًا رئيسيًا فى اغلب دول العالم، وضرورة ملحة فى مصر على وجه الخصوص، ويمثل الاقتصاد الإبداعى محور خطط واستراتيجيات التبادل التجارى فى بلدان نامية ومتقدمة.وأشار تقرير الاستثمار فى الابداع الصادر عن اليونسكو عام ٢٠١٨ لعدة حقائق أولها أن حجم صادرات الاقتصاد الإبداعى فى العالم ٢٥٠ مليار دولار سنويا، ويمثل ما يقرب من ١٠ ٪ من حجم الناتج المحلى فى عدة بلدان حول العالم، ويصل حجم العمالة به لأكثر من ٣٠ مليون شخص٢٠ ٪ منهم بين عمر ١٥ إلى ٢٩ عاما، و٤٥ ٪ سيدات.مشروع حاضنة الاعمال "كريتيف سيركلز Creative Circles" يعزز منظومة الاقتصاد الابداعى ويسهم فى خلق فرص عمل لتحقيق محاور التنمية المستدامة فى رؤية مصر ٢٠٣٠، وفازت به وزارة الثقافة فى ختام مشروع الاقتصاد الإبداعي. والجدير بالذكر ان المشروع يقام بدعم وتمويل من مجموعة معاهد الاتحاد الأوروبى الوطنية للثقافة «يونيك EUNIC» ممثلة فى معهد جوتة وتعد أول حاضنة أعمال لشباب رواد الاعمال فى المجالات الثقافية والابداعية فى مصر.