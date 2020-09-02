الرئيس التونسى: البعض يحاول سحق إرادة الأغلبية

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أداء بعض المشاركين في جلسة منح الثقة للحكومة في البرلمان.واتهم الرئيس التونسي في كلمة له عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أطرافًا سياسية- لم يسمها- بالكذب والادعاء.وتابع، البعض يحاول سحق إرادة الأغلبية، وبعض الأطراف لا تستحق الاحترام وتستحق الاحتقار.وأكد الرئيس التونسي أنه على يقين من أنه سوف يأتي يوم ليقول القانون كلمته بحقهم، معبرًا عن إرادة الأغلبية.وقال: سنقوم بإطلاع الرأي العام على من احترف الكذب من السياسيين.