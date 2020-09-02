محافظ القليوبية يبحث أعمال تطوير طريق شركات البترول

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة من المشروعات القومية المهمة بالمحافظة، والتي يتم متابعتها بشكل يومي لسرعة إنجازها والانتهاء منها باعتبارها مشروعًا حيويًا سيحدث انفراجة مرورية ونقلة نوعية وحضارية كبرى بالمنطقة بالكامل.وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، أن تكلفة المشروع تتعدى 90 مليون جنيه، ولابد أن تتكاتف جميع الأطراف لإنجازه من خلال التنسيق المستمر وإزالة جميع المعوقات بشكل فوري والبدأ في التنفيذ والانتهاء من المشروع في أقرب وقت دون الانتظار إلى اجتماعات أو مناقشات أخرى.جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لدفع الأعمال الخاصة بالمشروع، بحضور إيمان ريان نائب المحافظ واللواء هشام خشبة ، السكرتير العام، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، ورؤساء شركات بترول القاهرة والمصرية للتكرير ورئيس المنطقة الجغرافية.وشارك أيضا رئيس حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص ومسئولو كل من شركة الإنتاج الحربي ورؤساء شركات كهرباء شمال القاهرة وتوزيع الكهرباء ونقل الكهرباء والغاز الطبيعي ومديري مديريات الطرق والري والمرور والمستشار الهندسي للمحافظة والمكتب الفني.وكلف المحافظ جميع المسئولين بدفع الأعمال وتكثيف المعدات بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء من المشروع والتنسيق مع كل الأطراف لاستكمال نقل مرافق الكهرباء والغاز والبترول في القطاع الثاني، والبدء فورًا في إنشاء الحرم الآمن والطريق البديل في المنطقة الخلفية للمشروع.كما طالب المحافظ بوضع جدول زمني محدد وملزم لجميع أعمال المشروع لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن.