«مش ابن النادى».. جمهور الأهلى يرفع الراية الحمراء لرمضان صبحى

اتخذ من القلعة الحمراء ملاذًا له في بداياته مع الساحرة المستديرة، ظهر رمضان صبحي لأول مرة عام 2014 في مباراة النادى الأهلى ضد غزل المحلة بالدورى العام، وشارك أيضًا في بطولة الشيخ زايد الودية في الإمارات العربية المتحدة مع شبب الأهلي- تحت 17 عامًا.لمع نجم "العفيجى" في يونيو 2014 عندما حالفه الحظ وتمكّن من إحراز هدفه الأول في تاريخ مسيرته الكروية، وهز شباك مصر للمقاصة، جذب اهتمام النادي الإسبانى أتلتيكو مدريد، شغفه بكرة القدم ساعده على إثبات نفسه في الفريق الأول وأسهم فى حصد درع الدوري المصري الممتاز مواسم 2013-14 و2015-16.جذب أداؤه اهتمام الأندية الأوروبية 2016 انضم إلى الفريق الإنجليزي ستوك سيتي مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، ومضى موسمين مع ستوك سيتي قبل أن ينضم إلى هدرسفيلد تاون في يونيو 2018.أصبح رمضان صبحي جناح المارد الأحمر، تربع في قلوب الجماهير التي هتفت باسمه وتغنّوا له بأغنيته الشهيرة "ابن النادي"، وعلّق الأهلي صورة له عند مدخل التتش، إلا أنه رغم النجاحات التي حققها في الماضي القريب مع المارد الأحمر، قرر اللاعب التخلي عن الأهلي وجماهيره وذهب لنادي بيراميدز بسبب الملايين.ظهور رمضان صبحي، بتيشرت نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي لتصوير إعلان تقديمه لاعبًا في النادي خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقبله البعض بسخرية، فنشر أحمد فودة صورة لـ"صبحي" وكتب أعلاها: "ابن النادي ترترااااتراترا"، ليرد عليه هيثم همام: " لا عادى الأهلى فيه مليون رمضان، والأهلي هو اللى عمل اسم رمضان مش رمضان اللى عمل اسم الأهلى، الأهلى فوق الجميع".قرر جمهور الأهلي رفع الراية الحمراء لرمضان صبحي، فعلّق حمزة زياد: "بالسلامة الأهلى مصنع النجوم يروح ويجي غيره والفلوس مش كل حاجة.. الأهلى فوق الجميع"، وقال شاب يدعى طارق الجندي: "إحنا كأهلاوية بنشجع الأهلي ككيان مش أسماء لعيبة وأظن النادى الأهلي عمره ماهيوقف علي لعيب أو اتنين بس لازم اعادة ترتيب فى الإدارة ونشوف الأسباب"، وكتب بيشوي ممدوح: "بمجرد بس أنك تكون لاعب في النادي الأهلي فا أنت من الآن تملك ملايين الدنيا تملك ملايين حب من جماهير الأهلي حب احترام من الكل لأن النادي الاهلي هوا اللي بيصنع النجوم مشي رمضان صبحي زي الأهلي ما عمل رمضان يعمل مليون زيه بس متطلعش علي القنوات تعيط علشان ترجع تاني.. الكيان باقي والأشخاص زائلون #الاهلي_فوق_الجميع".