رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مش ابن النادى».. جمهور الأهلى يرفع الراية الحمراء لرمضان صبحى

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:14 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
هاجر رضا
طباعة
اتخذ من القلعة الحمراء ملاذًا له في بداياته مع الساحرة المستديرة، ظهر رمضان صبحي لأول مرة عام 2014 في مباراة النادى الأهلى ضد غزل المحلة بالدورى العام، وشارك أيضًا في بطولة الشيخ زايد الودية في الإمارات العربية المتحدة مع شبب الأهلي- تحت 17 عامًا.

لمع نجم "العفيجى" في يونيو 2014 عندما حالفه الحظ وتمكّن من إحراز هدفه الأول في تاريخ مسيرته الكروية، وهز شباك مصر للمقاصة، جذب اهتمام النادي الإسبانى أتلتيكو مدريد، شغفه بكرة القدم ساعده على إثبات نفسه في الفريق الأول وأسهم فى حصد درع الدوري المصري الممتاز مواسم 2013-14 و2015-16.

جذب أداؤه اهتمام الأندية الأوروبية 2016 انضم إلى الفريق الإنجليزي ستوك سيتي مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، ومضى موسمين مع ستوك سيتي قبل أن ينضم إلى هدرسفيلد تاون في يونيو 2018.

أصبح رمضان صبحي جناح المارد الأحمر، تربع في قلوب الجماهير التي هتفت باسمه وتغنّوا له بأغنيته الشهيرة "ابن النادي"، وعلّق الأهلي صورة له عند مدخل التتش، إلا أنه رغم النجاحات التي حققها في الماضي القريب مع المارد الأحمر، قرر اللاعب التخلي عن الأهلي وجماهيره وذهب لنادي بيراميدز بسبب الملايين.

ظهور رمضان صبحي، بتيشرت نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي لتصوير إعلان تقديمه لاعبًا في النادي خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقبله البعض بسخرية، فنشر أحمد فودة صورة لـ"صبحي" وكتب أعلاها: "ابن النادي ترترااااتراترا"، ليرد عليه هيثم همام: " لا عادى الأهلى فيه مليون رمضان، والأهلي هو اللى عمل اسم رمضان مش رمضان اللى عمل اسم الأهلى، الأهلى فوق الجميع".

قرر جمهور الأهلي رفع الراية الحمراء لرمضان صبحي، فعلّق حمزة زياد: "بالسلامة الأهلى مصنع النجوم يروح ويجي غيره والفلوس مش كل حاجة.. الأهلى فوق الجميع"، وقال شاب يدعى طارق الجندي: "إحنا كأهلاوية بنشجع الأهلي ككيان مش أسماء لعيبة وأظن النادى الأهلي عمره ماهيوقف علي لعيب أو اتنين بس لازم اعادة ترتيب فى الإدارة ونشوف الأسباب"، وكتب بيشوي ممدوح: "بمجرد بس أنك تكون لاعب في النادي الأهلي فا أنت من الآن تملك ملايين الدنيا تملك ملايين حب من جماهير الأهلي حب احترام من الكل لأن النادي الاهلي هوا اللي بيصنع النجوم مشي رمضان صبحي زي الأهلي ما عمل رمضان يعمل مليون زيه بس متطلعش علي القنوات تعيط علشان ترجع تاني.. الكيان باقي والأشخاص زائلون #الاهلي_فوق_الجميع".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد

تفاصيل نقل التجربة المصرية «مايغلاش عليك» للدول العربية

براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

«منير طلب دعمي وعبد الناصر خصص لي برنامج».. حكاية أحمد منيب

عبدالوهاب أغمى عليه بعد خسارته 2900 جنيه.. هوايات غريبة للفنانين

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

نجم الساعة

«المرور» تمد ساعات تركيب الملصق الإلكترونى

منوعات

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

بعد نجاحه «عن العشاق» بالأمير طاز.. للعام الثالث

«الأعلى للثقافة» يطلق الرحلة الاولي لرواد الاعمال الإبداعيين

بعد مطالبة زوجته بإعادة طبعها.. أبرز مؤلفات حسن عطية

الثقافي الفرنسي يوثق مشوار أم كلثوم بالتعاون مع إذاعة فرانس كيلتيور