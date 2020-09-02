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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بكين» تستأنف رحلاتها الدولية المباشرة غدًا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:06 م
طائرة
طائرة
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أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى العاصمة (بكين) اعتبارا من يوم غد الخميس، وذلك بعد نحو 6 أشهر من تعليقها بسبب تفشي فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

وذكرت المصلحة –في مؤتمر صحفي اليوم- أنه "اعتبارا من الثالث من سبتمبر، وبعد تعليق منذ 23 مارس الماضي، سترحب مطارات بكين مجددا بالركاب الوافدين من الخارج على متن رحلات مباشرة، حيث تتضمن المجموعة الأولى رحلات دولية قادمة من ثماني دول في ثلاث قارات، هي: تايلاند وكمبوديا وباكستان (آسيا) واليونان والدنمارك والنمسا والسويد (أوروبا) وكندا (أمريكا الشمالية)، مشيرة إلى أن أول رحلة دولية مباشرة قادمة إلى بكين ستكون من "بنوم بنه" عاصمة كمبوديا غدا الخميس، وهي رحلة تابعة للخطوط الجوية الصينية.

وأضافت المصلحة، أنه إذا تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة مؤكدة أو أكثر بالفيروس على متن رحلة دولية إلى بكين، فإن الرحلة سيعاد توجيهها إلى مدينة صينية أخرى، وأنه خلال الفترة التجريبية الأولى لعملية استئناف الرحلات المباشرة، سيكون الحد الأقصى للركاب على متن الرحلات الدولية المباشرة إلى بكين حوالي 500 راكب يوميا.

من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الصحة ببكين "قاو شياو جون" -في المؤتمر الصحفي اليوم- إنه "مع ترحيب بكين بالركاب القادمين من الخارج، سيخضع جميع الأشخاص الذين يدخلون البلاد لحجر صحي جماعي لمدة 14 يوما، تتخللها اختبارات حمض نووي مرتين لكل شخص، لافتا إلى أن مستشفى "ديتان" في بكين سيكون مخصصا للعلاج.

وكانت الصين قررت في 23 مارس الماضي، تحويل جميع الرحلات الدولية القادمة إلى بكين نحو مدن صينية أخرى قبل الوصول إلى وجهتها النهائية، وذلك في محاولة لمنع حالات الإصابة الوافدة بكورونا، فيما لم تسجل بكين أي إصابات بالفيروس لنحو 26 يوما متتاليا.

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