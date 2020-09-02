رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«الكابينت» يوافق على مقترح برفض تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:41 م
الكابينت
الكابينت
سارة الشلقاني
طباعة
وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي «الكابينت»، على اقتراح بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدم إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين حتى لو كانوا من غير المنتمين لحركة حماس الفلسطينية.

وعقد الكابينت، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث الأوضاع الأمنية على الحدود مع قطاع غزة المحاصر في الجنوب، وكذلك على الحدود مع لبنان وسوريا في الشمال، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

ونص طلب جانتس على احتجاز جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين، سواء كانوا ينتمون لحركات مقاومة أم لا، للضغط على حماس من أجل إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وعدم الاقتصار على احتجاز جثامين منفذي العمليات الذي ينتمون للفصائل الموجودة في غزة فقط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخطوط السعودية اليوم.. تفاصيل موعد فتح الطيران السعودى الدولى 2020

براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو «مراتى هربت وولادى التلاتة من عشيقها»

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

الصحة: 21 وفاة و165 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

«ماراثون لندن الافتراضي» يجتذب 45 ألف مشارك

أبرزها الثوم.. 4 أعشاب تساعد في تقوية جهاز المناعة

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

أعد جدارية عن حرب أكتوبر.. «التشكيليين» تنعى طلعت عبدالعزيز

أميرة كامل: حالة نفسية بسبب قوت القلوب في حريم النار

منال زكى تكشف كواليس تجسيد دور الخادمة فى «حريم النار»

مناقشة كتابي إحسان عبدالقدوس للشناوي وعبدالعزيز بـ«بتانة» غدًا