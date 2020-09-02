«الكابينت» يوافق على مقترح برفض تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين

وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي «الكابينت»، على اقتراح بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدم إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين حتى لو كانوا من غير المنتمين لحركة حماس الفلسطينية.وعقد الكابينت، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث الأوضاع الأمنية على الحدود مع قطاع غزة المحاصر في الجنوب، وكذلك على الحدود مع لبنان وسوريا في الشمال، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.ونص طلب جانتس على احتجاز جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين، سواء كانوا ينتمون لحركات مقاومة أم لا، للضغط على حماس من أجل إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وعدم الاقتصار على احتجاز جثامين منفذي العمليات الذي ينتمون للفصائل الموجودة في غزة فقط.