رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان ترحب بقرار أمريكا برفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:52 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
طباعة
رحبت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص الذي دام لمدة 33 عامًا، واصفة القرار بأنه بمثابة خطوة رئيسية باتجاه تعزيز وتعميق سبل التعاون بين البلدين.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن هذه الخطوة تدل على اعتراف واشنطن بإسهام قبرص في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان، أن اليونان ستواصل العمل مع قبرص والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، سعيًا إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس الثلاثاء، إن واشنطن ستلغي القيود المفروضة على بيع المواد الدفاعية غير الفتاكة إلى قبرص خلال السنة المالية المقبلة.

موضوعات متعلقة

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

القبض على المتهم بإطلاق النيران على مجند في العياط

بعد اعتمادها رسميًا.. تفاصيل صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالبترول

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

القبض على المتهم بإطلاق النيران على مجند في العياط

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

«لك ما تشاء».. قصة قصيرة لنجيب محفوظ تظهر بعد 60 عاما

نجم الساعة

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

منوعات

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

مقالات الرأي
بسنت حسن
الرئيس اللبناني ماكرون
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
المزيد

الثقافة

بعد نجاحه «عن العشاق» بالأمير طاز.. للعام الثالث

مناقشة كتابي إحسان عبد القدوس للشناوي وعبد العزيز بـ«بتانة» غدا

أعد جدارية عن حرب أكتوبر.. «التشكيليين» تنعى طلعت عبد العزيز

«الأعلى للثقافة» يطلق الرحلة الاولي لرواد الاعمال الإبداعيين