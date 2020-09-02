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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس مرتكبى واقعة اختطاف صاحب محل ملابس بالمحلة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:44 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قررت نيابة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حبس مرتكبي واقعة اختطاف صاحب محل ملابس بمدينة المحلة، لخلافات مالية، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة، عن بلاغ الأهالي أنه أثناء سير (مالك محل ملابس - مُقيم بمنطقة العلو دائرة القسم) بدائرة القسم استوقفه ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون مركبة توك توك (دون لوحات معدنية) وبحوزة أحدهم سلاح أبيض عبارة عن (سكين) وقاموا باقتياده داخل مركبة "التوك توك" كرهًا عنه وهربوا به، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (سائق "توك توك"، عاطل، مالك فرش ملابس – لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بالغربية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وتحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقرر مالك فرش الملابس بسابقة وجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه في مجال الاتجار بالملابس بقيمة مبلغ (75 ألف جنيه) فعقد العزم على اختطافه.

وأضاف المتهم المذكور باستعانته بباقي المتهمين لتنفيذ مُخططه وقاموا باقتياد المجنى عليه أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم داخل مركبة "التوك توك" قيادة أحدهم، واحتجازه بشقة مستأجرة بمعرفته بدائرة قسم شرطة أول المحلة لاستعادة المبلغ المالي، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السلاح الأبيض ومركبة التوك توك المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

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