جانتس: أمريكا لا تحتاج إذنا منا لعقد صفقات عسكرية

أعرب بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، عن ترحيبه باتفاق السلام مع الإمارات، قائلا إنه إنجاز سياسي هام، مشيرًا إلى أنه يجب على تل أبيب أن تستمر في سعيها لعقد المزيد من الاتفاقيات مع الدول العربية.وحول إمكانية عقد أمريكا صفقة بيع طائرات "F-35" للإمارات، أكد "جانتس"، اليوم الأربعاء، أن واشنطن يمكنها عقد صفقات وبيع أي شيء في أي مكان، دون الحاجة للحصول على إذن من إسرائيل، حسبما بث راديو الجيش الإسرائيلي.وتوصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام، شهر أغسطس الماضي، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وأجريت أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات، الاثنين الماضي، وعلى متنها، وفدين أمريكي وإسرائيلي.