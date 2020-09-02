«مايغلاش عليك» تصل شمال سيناء وتوافر جميع السلع التموينية

أكد فتحي جمعة راشد وكيل وزارة التموين في محافظة شمال سيناء، وصول المبادرة الرئاسية «مايغلاش عليك» وتوافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة باحتياطي مناسب، مع بدء صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري، اعتبارًا من اليوم.ونوه وكيل وزارة التموين - في تصريح اليوم الأربعاء - بأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أي مشاكل أو أزمات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.وأوضح أن جميع السلع والمقررات التموينية متوافرة لدى بدالين التموين وفروع الشركة العامة لتجارة الجملة وجمعيتى حتى نهاية الشهر الجارى، وأنه يتم صرف جميع المقررات التموينية دون معوقات، حيث يستفيد منها نحو 325 ألف فرد مقيدين بنحو 100 ألف بطاقة تموينية، كما يتم صرف دقيق المستودعات للمواطنين فى كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء، مشيرا إلى أن جميع المخابز مفتوحة وتعمل على مدار اليوم بعد توفير حصص الدقيق اللازمة، بما يكفى كل مخبز لمدة 3 أيام.وقال إنه يتم توفير حصص الوقود بانتظام وتوزيعها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى تشغيل 3 محطات لتيسير حصول المواطنين من أصحاب السيارات والمعدات على الوقود اللازم بانتظام، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.وأضاف أنه يجرى التجهيز لمبادرة «مايغلاش عليك» لاستفادة المواطنين منها على مستوى المحافظة، حيث تم الاتفاق مع أحد محلات الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة بالعريش كما يجري التنسيق مع محلات أخرى لصرفها وتطبيق الخصم طبقا للمبادرة الرئاسية، مبينا أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالحصول على السلع المعمرة من المنتج المصرى بخصم يصل إلى 1000 جنيه كحد أقصى للأسرة التى يصل عدد أفرادها إلى 5 أفراد فأكثر، وأنه يتم الخصم بواقع 20 % لمن يحملون بطاقة التموين، ولمن لا يحمل بطاقة تموين فيتم الخصم بنسبة 10% بواقع بطاقة الرقم القومي.