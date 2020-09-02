محافظ الجيزة: لا وساطة أو مفاضلة في إزالة المخالفات والتعديات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدم التصالح على أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، وسيتم إزالة الأسوار والغرف والمنشئات والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.وأضاف أنه لا تصالح على أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، وسيتم إزالة الأسوار والغرف والمنشآت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بعدم المفاضلة أو الوساطة في إزالة المخالفات فالجميع سواسية أمام القانون وتنفيذ العدالة بمنتهى الحزم والشفافية على الجميع.وفيما يخص مواجه مخالفات البناء، أشار المحافظ إلى أنه من غير المقبول ترك أي مخالفة بناء جديدة تحت أي مسمى، وفي حال وجود ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في أعمالهم، مشددا على ضبط أي مخالفات جديدة والقائمين عليها وتحويلهم للنيابة العسكرية.وأكد البدء في تنفيذ أكبر حملات لإزالة العقارات المخالفة والتي لم يتقدم أصحابها للتصالح بشأنها قائلا: "مش هنسيب مخالف" لافتا أن مواجهة المباني المخالفة والتي تتمدد بشكل عشوائي أمر أصبح وجوبيًا لا تراجع فيه، فالأمر يتعلق بالأمن القومي والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب أو صرف صحي وكهرباء وغاز وشبكة طرق.وأشار إلىً أنه في حال السعي نحو إنشاء محطة مياه جديدة لخدمة التمدد العمراني غير المدروس تصل تكلفتها لأكثر من مليار جنيه، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع تحمل مسئولياته ووقوف المواطن بجانب الدولة ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة لباقي العقارات.