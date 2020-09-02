رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محافظ الجيزة: لا وساطة أو مفاضلة في إزالة المخالفات والتعديات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:44 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
عبدالله هشام
طباعة
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدم التصالح على أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، وسيتم إزالة الأسوار والغرف والمنشئات والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.

وأضاف أنه لا تصالح على أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، وسيتم إزالة الأسوار والغرف والمنشآت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بعدم المفاضلة أو الوساطة في إزالة المخالفات فالجميع سواسية أمام القانون وتنفيذ العدالة بمنتهى الحزم والشفافية على الجميع.

وفيما يخص مواجه مخالفات البناء، أشار المحافظ إلى أنه من غير المقبول ترك أي مخالفة بناء جديدة تحت أي مسمى، وفي حال وجود ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في أعمالهم، مشددا على ضبط أي مخالفات جديدة والقائمين عليها وتحويلهم للنيابة العسكرية.

وأكد البدء في تنفيذ أكبر حملات لإزالة العقارات المخالفة والتي لم يتقدم أصحابها للتصالح بشأنها قائلا: "مش هنسيب مخالف" لافتا أن مواجهة المباني المخالفة والتي تتمدد بشكل عشوائي أمر أصبح وجوبيًا لا تراجع فيه، فالأمر يتعلق بالأمن القومي والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب أو صرف صحي وكهرباء وغاز وشبكة طرق.

وأشار إلىً أنه في حال السعي نحو إنشاء محطة مياه جديدة لخدمة التمدد العمراني غير المدروس تصل تكلفتها لأكثر من مليار جنيه، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع تحمل مسئولياته ووقوف المواطن بجانب الدولة ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة لباقي العقارات.

موضوعات متعلقة

بعد اعتمادها رسميًا.. تفاصيل صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالبترول

تفاصيل اجتماعات «مستقبل وطن» مع الأحزاب استعدادًا لانتخابات النواب

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو «مراتى هربت وولادى التلاتة من عشيقها»

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«منير طلب دعمي وعبد الناصر خصص لي برنامج».. حكاية أحمد منيب

عبدالوهاب أغمى عليه بعد خسارته 2900 جنيه.. هوايات غريبة للفنانين

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

نجم الساعة

«المرور» تمد ساعات تركيب الملصق الإلكترونى

منوعات

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

فى ذكرى «الشريف».. لحنه إشراقة تفعم روح المستمع بالبهجة

«البازار الأسود» للروائي الفرنسي آلان مابانكو بالعربية قريبا

مشروعات ثقافية في شمال سيناء لنشر التنوير ومحاربة الإرهاب

في ذكري مؤسس نقابة الممثلين.. أحمد علام جسد شخصية المسيح