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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:43 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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عقدت نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، لنقابات القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

ترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، حسين الجمال، وأبو بكر ضوة، ومحمود الداخلي، ويحيى التوني، ومحمد كركاب، ومحمد الكسار، وفاطمة الزهراء غنيم، وعبد الحفيظ الروبي، ومحمد نجيب.

واستهل النقيب العام حديثه لشباب المحامين قائلا: «إذا كان هناك أمل في أن تعود المحاماة إلى عهدها، فهذا الأمل فيكم أنتم أصحاب القلوب الخضراء والصفحات النقية التي لم تتلوث بعد، وأنا في عمري الـ82 أقاتل لكي نعود إلى المحاماة، فأذهب إلى مكتبي في التاسعة صباحا، ولا أغادر إلا في الخامسة مساءً، وأفتح بابي للقاء المحامين والمحاميات أيام الأحد والثلاثاء والخميس، لأسمع منهم مطالبهم وأحاورهم".

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