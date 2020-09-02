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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نقل المتحدث باسم جيش الإسرائيلى للحجر الصحى بسبب كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:12 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
سارة الشلقاني
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن نقل المتحدث باسمه هيدي زيلبرمان، إلى العزل الصحي، خشية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قراره جاء بعد ثبوت مخالطة المتحدث، لمريض بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي، حسبما أذاعت القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، عن تسجيل 2085 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و11 حالة وفاة، وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين بلغ 119 ألفا و265 حالة، و965 حالة وفاة، منذ بدء انتشار الجائحة في فبراير الماضي.

وتحاول الوزارة مكافحة تفشي الفيروس في موجته الثانية، في ظل تسجيل أرقام مرتفعة يوميًا لعدد الإصابات.

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