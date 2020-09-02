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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: مواقف المملكة ثابتة تجاه القضية الفلسطينية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:41 م
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
مروة عنبر
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جددت السعودية تأكيدها نحو مواقفها الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وعبرت عن تقديرها للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "إن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى الدول كافة، كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية".

جاءت تصريحات الوزير السعودى عقب إعلان المملكة موافقتها على طلب إماراتي يخص رحلات الطيران الدولية لعبور أجواء المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس، نقلا عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، قوله "إنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها إلى جميع الدول"، وفقا للشرق الأوسط.

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