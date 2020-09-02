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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل برنامج التوعية البيئية للأطفال

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:40 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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دشنت وزارة البيئة، حملات توعوية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، تضمنت مجموعة فيديوهات تعليمية توعوية للأطفال وذويهم عن مختلف الموضوعات البيئية، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأهمية نشر ورفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع.

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي، أبرز تفاصيل برامج التوعية البيئية:

ـ يحتوي برنامج التوعية الذي يقوم على تنفيذه إدارة التوعية الطلابية، على فيديوهات قصيرة تتخللها مواد تعليمية جذابة، تشمل 11 حلقة يتم عرضها، بدأت أمس وتستمر حتى 45 سبتمبر، أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس من كل أسبوع.

ـ يتضمن البرنامج سؤال نهاية كل حلقة عن موضوعها، على أن تُرسل الإجابات مجمعة مع نهاية الفترة المحددة على رقم واتساب الوزارة 01222693333، ويتم إجراء قرعة ومنح الفائزين هدايا عينية.

ـ تتناول الفيديوهات عددا من الموضوعات تشمل ورش عمل عن إعادة استخدام المخلفات المنزلية وكيفية الاستفادة منها، وترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى التوعية بأهمية تقليل استهلاك البلاستيك وتوضيح أضرار الإفراط في استخدامه، كما تتناول حلقات البرنامج فيديوهات تعريفية عن المخلفات الإلكترونية وكيفية التخلص الآمن منها، والتنوع البيولوجي وأهميته للإنسان، إضافة إلى قش الأرز وكيفية الاستفادة منه.

ـ يلعب البرنامج دورا مهما في تعزيز دور الوزارة التوعوي، خاصة في تلك الفترة، تماشيًا مع الظروف الحالية التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وما يترتب عليه من إجراءات احترازية.

وتحرص وزارة البيئة على إكساب الأطفال وذويهم مجموعة من المعلومات والمهارات البيئية التي تساعدهم على تعديل سلوكهم واتجاهاتهم تجاه البيئة، وفهم أحوالها ومشكلاتها من حولهم وما يتصل بها من ممارسات سلبية والعمل على إيجاد حلول لها، إضافة إلى تنمية الشعور بالمسئولية تجاه البيئة لدى الأطفال وتحفيز الجميع على حماية البيئة وتحسينها وتعميق الشعور بأهمية دورهم في تغيير إتجاهات من حولهم.

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