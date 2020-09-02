أطباء الامتياز.. جنود يتأهبون لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

لا أحد يعلم متى تبدأ الموجه الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد؟، لكن الاستعدادات في كل الأحوال أمرًا ضروريًا لاسيما أن الفيروس يتمحور في شكل وأعراض جديدة، ويحتاج إلى إيدي في المستشفيات أو القطاع الصحي، من أجل مداوة المصاببن.من بين سُبل الاستعداد هي محاولة الاستفادة القصوى من العاملين بالقطاع الصحي، بينهم خريجى طب، تحديدًا دفعة 2020 أو الامتياز في دفعة 2021، الذين ينبغى الاعتماد عليهم في الوقت الحالي، كذلك التخصصات التي تتعامل مباشرة مع الفيروس مثل المناعة والصدر والرعاية المركزة.واتساقًا مع ذلك، فقد وافق المجلس الأعلى للجامعات، على زيادة أعداد الطلاب في عدد من الكليات، كان في مقدمتها؛ الطب والتمريض، تلبيةً لاحتياجات سوق العمل المصري، على أن يتم تحديد أعداد المقبولين في كل جامعة طبقًا لإمكانياتها.وأعلن المجلس مؤخرًا أن مؤشرات التنسيق الجامعي لعام 2020 أشارت إلى قبول 24 ألف طالب وطالبة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أعداد المقبولين بالطب في ظل نقص في عدد الأطباء، وهو ما يساهم في زيادة العاملين بالقطاع الصحي حاليًا.يثمن الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، فرضية زيادة طلاب كلية الطب والتمريض في الوقت الحالي، مبينًا أن فيروس كورونا كشف عن ضرورة زيادة أعداد الأطباء والممرضين في مصر، والذين تظهر لهم الحاجة بشدة في الأزمات والأوبئة مثل ما حدث مع الفيروس.ويوضح أن أزمة فيروس كورونا، كشفت الاحتياج لشديد للأطباء في سوق العمل، وأن خريجي كليات الطب لا بد أن يكون هناك زيادة في أعداد قبولهم عن الكليات الآخرى، إضافة إلى الاعتماد السريع على خريجي الدفعة الحالية أو طلاب الامتياز في الوقت الآني.يضيف: "طلاب الامتياز في الوقت الحالي لاسيما التخصصات المتلاحمة مع الأوبئة والأمراض لابد من إخضاعهم لتدريبات عملية للتعامل مع الوباء والمرض، حتى يكونوا جاهزين بعد التخرج للعمل في المستشفيات، وطالما أن العالم لم يصل إلى مصل أو دواء للفيروس فالخطر موجود".محمد زاهر، 23 عامًا، أحد طلاب الامتياز الذين تطوعوا للعمل في مستشفيات العزل خلال جائحة فيروس كورونا، مؤمنًا بأهمية دور طلاب الامتياز في الوقت الحالي يقول: "حسيت بالمسؤولية المجتمعية وأن لازم يكون لنا دور في المساعدة".وتابع: "عملي كان يقتصر على مساعدة الأطباء، إشراف دوري على المرضى وكتابة الملاحظات ورفعها للطبيب المختص الذي يكون له الرأي النهائي".ويشير: "بعد التخرج انتظر التكليف في مستشفى حكومي، أصبحت لدي خبرة في التعامل مع مرضى فيروس كورونا من التشخيص حتى العلاج والمتابعة".بحسب آخر إحصاء صدر من نقابة الأطباء خلال عام 2019، فإن عدد الأطباء المسجلين بها وصل إلى 233 ألف طبيب، بيد أن المشتغلين في القطاع الصحي والممارسين للمهنة لا يتخطى 82 ألف طبيب في المستشفيات الحكومية والخاصة، والأعداد الباقية منقطعون عن العمل، كما يوجد طبيب لكل 1162 مواطنًا أي 8.6 طبيب لكل عشرة آلاف مواطن بينما المعدل العالمي هو 25 طبيبًا لكل عشرة آلاف.اعتاد محمد فتحي، طالب بالمرحلة النهائية بكلية التمريض على التطوع دائمًا في الجمعيات الخيرية وغيرها في محافظته بالقليوبية، لذلك كان انتشار فيروس كورونا وهو في السنة النهائية فرصة جيدة بحسب رأيه للتطوع.يقول: "تخصصي هو التمريض، وتطوعت للعمل في مستشفى بمدينة نصر بعدما اتخذت كل الاجراءات الاحترازية، لكن كان لا بد من التطوع والعمل بجانب الأطباء والممرضين في مواجهة فيروس جديد ووباء عالمي مثل كورونا".وبحسب الأرقام الرسمية، فيوجد في مصر 26 كلية طب تابعة لجامعات حكومية هي القصر العيني وإسكندرية وعين شمس وأسيوط والمنصورة والفيوم والمنيا وبني سويف وبنها وجنوب الوادي وكفر الشيخ والمنوفية.وأيضًا قناة السويس وطنطا والزقازيق والسويس ودمياط وحلوان وأسوان وبور سعيد وسوهاج، إضافة إلى 6 كليات طب تابعة لجامعات خاصة، و4 آخرين تابعين لجامعة الأزهر، وكلية طب تابعة للقوات المسلحة.