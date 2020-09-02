الجيزة: وحدات مركزية وفرعية لكشف مخالفات البناء

وضعت محافظة الجيزة خطة متكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بمشاركة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، خلال المرحلة الحالية وسبل تنفيذ توجيهات الدولة في هذا الشأن لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.وأعلن المحافظ إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق إضافة إلى إنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن يكون لها موظفين متدربين ومتفرغين لرصد أي متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو إزالتها، مؤكدا على دعم الوحدات بأحدث الأجهزة والتجهيزات التكنولوجية.أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لا تصالح على أى مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، وسيتم إزالة الأسوار والغرف والمنشآت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.وأضاف أنه رصد حوالى 52 ألف حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية أغسطس الماضي بمساحة تبلغ 1883 فدانًا.وأوضح أن المحافظة انتهت من إزالة حوالى 28 ألف حالة تعدٍّ منها حتى الآن ومتبقٍّ 24 ألف حالة تعدٍّ بمساحه تصل إلى 830 فدانًا، مؤكدًا أنه سيتم التعامل الحازم معها بدءًا من اليوم.