«تموين المنيا» يحرر 40 مخالفة للمخابز والمحلات

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أن مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين حررت 40 مخالفة تموينية متنوعة، منها 30 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (سجلات – توقف عن الإنتاج – خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن- عدم وجود ميزان)، بالإضافة لتحرير 10 مخالفات تموينية في مجال متابعة الأسواق، ضمت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.ومن ناحيته وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.و أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية وخاصة خلال الفترة الراهنة.