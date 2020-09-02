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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد فعاليات قافلة طبية لعلاج أمراض الشبكية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:33 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات القافلة الطبية لعلاج العيون وأمراض الشبكية، اليوم الأربعاء، بمقر الوحدة الصحية بقرية بناويط بمركز المراغة، والمستمرة في تقديم خدماتها المجانية للمواطنين من كشف وصرف أدوية وإجراء عمليات جراحية بالمجان فى 15 قرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حتى يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات مبادرة "طاقة نور" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وتحت إشراف مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، وهاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية.

وثمّن المحافظ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، معربا عن تقديره للقائمين على القافلة الطبية من مؤسسة صناع الخير للتنمية، موجها بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع القطاع الحكومي لتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا، لافتا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها لدعم القافلة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالإعلان عن القافلة، وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلى القافلة الطبية للكشف وصرف العلاج اللازم، وإجراء جراحات العيون بالمجان.

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي

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