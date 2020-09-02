رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا تسجل 532 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:43 م
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
أ ش أ
طباعة
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 15 ألفًا و156 إصابة.

وذكر مركز مكافحة الأمراض - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل شفاء 70 حالة جديدة من الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1746 حالة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 250 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

تفاصيل نقل التجربة المصرية «مايغلاش عليك» للدول العربية

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«منير طلب دعمي وعبد الناصر خصص لي برنامج».. حكاية أحمد منيب

عبدالوهاب أغمى عليه بعد خسارته 2900 جنيه.. هوايات غريبة للفنانين

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

نجم الساعة

«المرور» تمد ساعات تركيب الملصق الإلكترونى

منوعات

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

فى ذكرى «الشريف».. لحنه إشراقة تفعم روح المستمع بالبهجة

«البازار الأسود» للروائي الفرنسي آلان مابانكو بالعربية قريبا

مشروعات ثقافية في شمال سيناء لنشر التنوير ومحاربة الإرهاب

في ذكري مؤسس نقابة الممثلين.. أحمد علام جسد شخصية المسيح