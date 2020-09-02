ليبيا تسجل 532 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 15 ألفًا و156 إصابة.وذكر مركز مكافحة الأمراض - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل شفاء 70 حالة جديدة من الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1746 حالة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 250 حالة.