لحظة مقتل 7 تجار مخدرات فى أسوان (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو يفيد استهداف الأجهزة الأمنية وكرين للعناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات، ما أسفر عن مقتل 7 منهم في مطاردة وإطلاق النيران بمركز أسوان.وشن قطاع الأمن العام بمشاركة قطاعي الأمن المركزي ومكافحة المخدرات ومديرية أمن أسوان، مأموريات لتحديد أماكن وبؤر تواجد عدد من العناصر الإجرامية بمركز شرطة إدفو.وجرى تنفيذ مأموريتين، استهدفت الأولى 4 مسجلين خطر متورطين في قضايا «سلاح، مخدرات، شروع في قتل»، وحاولوا الهروب بمجرد اقتراب القوات مستقلين سيارة ربع نقل تجاه إحدى المناطق الجبلية المتاخمة تحت ساتر إطلاق الأعيرة النارية.بتعامل القوات معهم في تبادل لإطلاق النيران نتج عنه مصرعهم، وعُثر بداخل سيارة على «4 بنادق آلية، كميات كبيرة من الذخيرة، كمية من مخدر الحشيش، كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تقدر بـ25 كيلوجرامًا».واستهدفت المأمورية الثانية تشكيلًا من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أثناء تواجدهم بغرفة مُشيدة من الطوب الحجري داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز إدفو، تُتخذ مركزًا لبيع المواد المخدرة، والذين حال مشاهدتهم القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، حيث تعاملت معهم القوات بالمثل.أسفر التعامل عن مصرع 3 من العناصر الخطرة، وإصابة أحد ضباط المأمورية بطلق ناري بالذراع اليمنى وبالساق اليسرى.وعُثر بموقع التعامل على «3 بنادق آلية، فرد خرطوش، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية، وكمية من مخدر الحشيش، وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر حوالي 15 كيلو، ميزان يستخدم في الاتجار بالمواد المخدرة»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة العامة.لينك الفيديو: -https:m.youtube.comwatch?v=lfFtlLxKa-g