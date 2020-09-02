نقابة أطباء الأسنان عن «تحرش عضوها بالرجال»: ملزمون بالدفاع عنه

تبرأ الدكتور إيهاب هيكل، رئيس نقابة الأسنان، من واقعة اتهامات طبيب أسنان بالتحرش بالرجال، بعد تقدم الفنانين عباس أبوالحسن وتميم يونس، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الطبيب "باسم. س"، بتهمة التحرش بالرجال، قائلًا: "لم تأت إلينا شكوى رسمية إلى الآن باسم النقابة".وتابع هيكل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "النقابة ملزمة قانونًا بالدفاع عن هذا الطبيب إذا طلب ذلك، ولحد دلوقتي لم تأتِ إلينا شكوى رسمي والكلام كله في النيابة، وحال وصلت إلينا أي شكاوى ضده سيتم التحقيق بها، ومن أخطأ يعاقب، وحال إدانته سيتحول إلى لجنة التأديب".وتقدّم الفنانان عباس أبوالحسن وتميم يونس، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الدكتور "باسم. س"، بتهمة التحرش بالرجال.وكتب "أبوالحسن" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة والمستشار النائب العام عن طريق المحامي حسن أبوالعينين وكيلا عن عباس أبوالحسن عباس محمد وتميم حافظ أحمد يونس وآخرين ضد المتحرش الجنسي المتسلسل الدكتور باسم. س. ناشد. ف، طبيب أسنان، عن وقائع التحرش الجنسي وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية".