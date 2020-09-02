اليونان تناقش مع الأمم المتحدة اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر وإيطاليا

يناقش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اتفاقيات اليونان مع إيطاليا ومصر يوم الجمعة القادمة، وذلك بعد التصديق على تعيين الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية المصرية، حيث يستقبل جوتيريش وزير الخارجية اليوناني بنيويورك.من جهتها، تتوقع أثينا أن يتم نشر الخرائط ذات الصلة في الأمم المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة «كاثمريني» اليونانية.ولفتت الصحيفة إلى أنه سبق وأن صدق البرلمان اليوناني بالأغلبية على اتفاقيتي تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط مع مصر وإيطاليا لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، وبموجب هاتين الاتفاقيتين، تعترف الدول الـ3 بأن الجزر اليونانية لها جرف قاري ومنطقة اقتصادية.