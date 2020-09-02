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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اعتماد شهادة سلامة نظم الإمداد بمحطتى إمبابة وجزيرة الذهب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:33 م
الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
محمد إبراهيم
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أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية جودة مياه الشرب ومراقبتها بمختلف مراحل الإنتاج، بداية من مآخذ المحطات وحتى وصولها للمواطنين.

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان، أن ذلك يأتي في إطار مجهوداتها وشركاتها التابعة لتحسين جودة المياه المنتجة.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، عن اعتماد شهادة سلامة ومأمونية المياه لنظامي إمداد محطتى مياه إمبابة وجزيرة الذهب، وتهدف إجراءات السلامة والمأمونية إلى تقييم المخاطر التي تحيط بنظم إمداد مياه الشرب من المصدر وحتى المستهلك وهذه الإجراءات تسهم فى دفع المخاطر ومنع حدوثها وضمان وصول مياه الشرب النقية المستهلك بشكل آمن.

وشهد الدكتور صلاح بيومي إجراءات تسليم شهادتى الاعتماد عبر الفيديو كونفرنس إلى المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة الجيزة وممثلي قطاع الجودة بشركة الجيزة، وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد بيومى، بالمجهودات التي تتم في تأمين مياه شرب صالحة لمواطني محافظة الجيزة على الرغم من التحديات الموجودة.

وقال دكتور محمود فؤاد، مدير عام الجودة بالشركة القابضة، إن الاعتماد الخاص بالسلامة والمأمونية، يأتي بعد مراجعة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك واعتماد اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان، وتعد منهجية العمل الخاصة بالسلامة والمأمونية تم استحداثها طبقًا للإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كأحدث الإجراءات الأكثر فاعلية لضمان سلامة المياه المنتجة والحفاظ علي الصحة العامة.
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

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