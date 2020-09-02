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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيوخ الطرق الصوفية يطالبون بعودة الحضرات في مساجد آل البيت

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:34 م
الصوفية
الصوفية
عمرو رشدى
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طالبت الطرق الصوفية بضرورة عودة الحضرات الصوفية إلى مساجد آل البيت مرة أخرى، وذلك مع الالتزام بالاحتياطات والتدابير الصحية اللازمة، جاء ذلك بعد الضغط المتزايد من قبل مريدي ودراويش الطرق الصوفية علي مشايخهم.

وكشفت مصادر صوفية عن أن عودة صلاة الجمعة وانتظام الصلاة داخل المساجد، كان سببًا رئيسيًّا في مطالبة شيوخ الطرق الصوفية بعودة الحضرات من جديد، وقال الدكتور علاء أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، إن عودة الصلاة يؤكد أنه لا مانع من إقامة الحضرات الصوفية المجمعة داخل مساجد آل البيت، خاصة أنها بالنسبة للمريدين هي غذاء الروح، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، ولذلك وجب على الأوقاف أن تصدر القرار بعودتها ما دامت فتحت المساجد وأقبل الناس عليها.

وتابع "أبوالعزائم"، إن الطرق الصوفية التي ستنظم حضراتها ستلتزم بالاحتياطات الصحية اللازمة، من وجود تباعد بين المريدين خلال الحضرة، وكذلك ارتداء الكمامات والقفازات الصحية، وهذا هدفه عودة النشاط الصوفي تدريجيًا لبيوت الله التي كانت عامرة بذكر الله قبل فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال الشيخ عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، إن حياة الصوفية والمريدين لا تصلح بدون حضرات، فهي بمثابة الرباط المقدس بين المسلم وربه، وفي الحضرة تحدث المناجاة الروحية للمولى سبحانه وتعالى، ولذلك نقول لوزارة الأوقاف عودة الحضرات للمساجد أمر أساسي بالنسبة للجميع وليس الصوفية فقط.

وتابع "شيخ الطريقة الشبراوية"، قائلًا: إن الحضرة لا يدخلها إلا الأطهار المعلقة قلوبهم بالمولى سبحانه، ولذلك وجب السماح بعودتها حتى يحدث الاستقرار الروحي للجميع في مصر، فمنذ أن توقفت الحضرات أصبح الناس في حالة نفسية غير جيدة بسبب عدم التقرب من المولى سبحانه وتعالى خلال الحضرة، كما أن الحضرات هي نوع من العبادة الخاصة، ففي القرآن الكريم آية تقول "والذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا"، فالذكر هنا مقصود به كل شيء يقرب من الله سواء كان صلاة أو حضرة صوفية.

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