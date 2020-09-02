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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: ترخيص 2692 محلا للمشاركة في الأوكازيون الصيفي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:33 م
علي المصيلحي
علي المصيلحي
صلاح عامر
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أكد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم رفع تقرير تفصيلي إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بإجمالي عدد التراخيص للمحال التجارية في القطاع العام والتعاوني والخاص والاستثماري، وإجمالي عدد المحاضر على مستوى مديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات.

ووجه وزير التموين، قطاع التجارة الداخلية ومديري مديريات التموين بتيسير منح التراخيص للمحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي والتزام المحال بالتخفيضات في السلع المعروضة خلال فترة الأوكازيون التي تنتهي في 22 سبتمبر الجاري.

وأكد المهندس أسامة مخيمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك ارتفاعا في معدلات التراخيص للمحال التجارية للمشاركة في الأوكازيون الصيفي لتصل إلى 2692 محلا تجاريا بتخفيضات تراوحت ما بين 50 و 0% متوقعا أن ترتفع إجمالي المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي إلى 3 آلاف محل خلال الشهر الجاري.

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