أقوال أسرة سيدة توفيت بسبب سقوط مصعد بحلوان: «لا شبهة جنائية»

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال زوجة حارس عقار، سقط المصعد عليها ما أسفر عن وفاتها، حيث قال الزوج إنه أثناء إجراء إصلاحات داخل العقار تأثر المصعد وسقط عليها، ولا توجد شبهة جنائية.كانت النيابة قد قررت تشريح الجثة، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بسقوط مصعد أعلى زوجة حارس عقار في منطقة عرب سلام بالمعصرة في حلوان.على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين سقوط مصعد أعلى سيدة أثناء إجراء إصلاحات داخل عقار، ونقلت سيارة إسعاف المتوفية إلى المستشفى.وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.