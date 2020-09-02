إحالة 5 إخوان بتهمة قتل رجال شرطة في الزقازيق للمفتي

قررت محكمة الجنايات بالزقازيق، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة المفتى؛ بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة، والانضمام لخلية إرهابية وترويع وتهديد المواطنين.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالباسط إمبابي، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.ترجع وقائع القضية إلى شهر يناير من عام 2016، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط خلية إرهابية بمركزي أبوكبير وفاقوس، تهدف إلى قلب نظام الحكم وقيام عدد منها بقتل والشروع فى قتل عدد من الخفراء النظاميين وسرقة سلاحهم الميري، هذا علاوة على ارتكاب أعمال عنف وتخريب المنشآت.