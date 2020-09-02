75 % من شباب تركيا لن يصوتوا لحزب أردوغان

أظهر استطلاع رأي تركي جديد تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان، وأوضح الاستطلاع أن 75% من شباب جيل الألفينات، الذين ينتخبون لأول مرة الذين يتخطى عددهم 7 ملايين، لن يصوتوا للعدالة والتنمية.من جهته، أعلن نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، جورسال تكين، اليوم الأربعاء، أن الحزب أعد تقريرًا عن احتمالية التصويت في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن 25% فقط من الشباب سيصوتون لحزب أردوغان، وفقًا لما أورده موقع «تي 24» التركي.وذكر الموقع أن السبب وراء عزوف الشباب عن التصويت لحزب أردوغان هو عدم اهتمام الحزب بهم، وفرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.يذكر أن أردوغان كان قد دعا في يوليو الماضي، لحجب منصات التواصل الاجتماعي، عقب تعرض ابنته وزوجة وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، إسراء أردوغان للإهانة من أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أنجبت مولودها الـ 4، حمزة بيرات.