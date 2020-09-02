رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

75 % من شباب تركيا لن يصوتوا لحزب أردوغان

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:36 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
طباعة
أظهر استطلاع رأي تركي جديد تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان، وأوضح الاستطلاع أن 75% من شباب جيل الألفينات، الذين ينتخبون لأول مرة الذين يتخطى عددهم 7 ملايين، لن يصوتوا للعدالة والتنمية.

من جهته، أعلن نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، جورسال تكين، اليوم الأربعاء، أن الحزب أعد تقريرًا عن احتمالية التصويت في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن 25% فقط من الشباب سيصوتون لحزب أردوغان، وفقًا لما أورده موقع «تي 24» التركي.

وذكر الموقع أن السبب وراء عزوف الشباب عن التصويت لحزب أردوغان هو عدم اهتمام الحزب بهم، وفرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أردوغان كان قد دعا في يوليو الماضي، لحجب منصات التواصل الاجتماعي، عقب تعرض ابنته وزوجة وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، إسراء أردوغان للإهانة من أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أنجبت مولودها الـ 4، حمزة بيرات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو «مراتى هربت وولادى التلاتة من عشيقها»

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«منير طلب دعمي وعبد الناصر خصص لي برنامج».. حكاية أحمد منيب

عبدالوهاب أغمى عليه بعد خسارته 2900 جنيه.. هوايات غريبة للفنانين

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

نجم الساعة

«المرور» تمد ساعات تركيب الملصق الإلكترونى

منوعات

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

فى ذكرى «الشريف».. لحنه إشراقة تفعم روح المستمع بالبهجة

«البازار الأسود» للروائي الفرنسي آلان مابانكو بالعربية قريبا

مشروعات ثقافية في شمال سيناء لنشر التنوير ومحاربة الإرهاب

في ذكري مؤسس نقابة الممثلين.. أحمد علام جسد شخصية المسيح