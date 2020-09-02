رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

4 أرقام قياسية لإيرادات هيئة الأوقاف في 3 أشهر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:36 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأنه في ظل عناية الدولة بالوقف وحرصها على الحفاظ عليه وحسن استثماره ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شخصيًّا وتوجيهاته المستمرة في كل ما يتصل بشئون الأوقاف، فإن هيئة الأوقاف المصرية حققت أربعة أرقام قياسية في إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في ثلاثة أشهر، على النحو التالي:

حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث بلغ إجمالي إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في العام المالي 2019- 2020م مبلغ 1,546,659,340 جنيهًا، بزيادة قدرها 85,744,977 جنيهًا عن العام المالي الماضي 2018- 2019م بنسبة تقدر بنحو 6%، وبزيادة قدرها 336،107،960 جنيهًا عن العام المالي 2017 2018م بنسبة تقدر بنحو 22%، وبزيادة قدرها 981,946 مليون جنيه عن العام 2013- 2014م بنسبة 173,79%.

بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيه 2020م مبلغ 275,078,367 جنيهًا، بزيادة قدرها 106,405,517 جنيهًا بنسبة 63% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 148,151,068 جنيهًا بنسبة 117% عن نفس الشهر في عام 2018م.

بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليه 2020م مبلغ 88,526,946 جنيهًا، بزيادة قدرها 49,711,062 جنيهًا بنسبة 128% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 52,851,006 جنيهًا بنسبة 148% عن نفس الشهر في عام 2018م.

بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020م مبلغ 91,570,168 جنيهًا، بزيادة قدرها 23,253,313 جنيهًا بنسبة 34% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 25,579,124 جنيهًا بنسبة 39% عن نفس الشهر في عام 2018م.

هذا وتحقق الهيئة أرقامًا مميزة يومية مع بداية شهر سبتمبر 2020م الذي يتوقع أن يكون نقلة كبيرة في متحصلات الهيئة، ورقمًا قياسيًّا جديدًا.

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

تقرير الطب الشرعى يثبت تعاطى المتهم أحمد بسام زكى المخدرات

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

معاملات مالية مشبوهة وراء وفاة نائب مدير بنك في «نيل المنيا»

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«منير طلب دعمي وعبد الناصر خصص لي برنامج».. حكاية أحمد منيب

عبدالوهاب أغمى عليه بعد خسارته 2900 جنيه.. هوايات غريبة للفنانين

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

نجم الساعة

«المرور» تمد ساعات تركيب الملصق الإلكترونى

منوعات

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

مشروعات ثقافية في شمال سيناء لنشر التنوير ومحاربة الإرهاب

في ذكري مؤسس نقابة الممثلين.. أحمد علام جسد شخصية المسيح

شروط الالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون بالقاهرة والإسكندرية

قصر ثقافة طنطا يستضيف أدباء كفر الزيات فى أولى فعالياته