توافد 1362 طالبًا على معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس

تستمر معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس فى استقبال الطلاب لليوم الثاني على التوالي للمرحلة الثانية من التنسيق للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٠، حيث استقبلت أمس جميع معامل الجامعة ١٣٦٢ طالبًا.وتوافد ٤٢٧ طالبًا على معامل كلية الآداب، و٤٨٦ طالبًا على معامل كلية الحاسبات والمعلومات، و٢١٨ طالبًا على معامل كلية الهندسة، و٩١ طالبًا على معامل كلية البنات، و٩٥ طالبًا على معامل كلية الزراعة.يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ١٣ معملًا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق، وقد تمت مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.كما شددت إدارة الجامعة على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.