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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نصائح عند شراء الملابس أونلاين (فيديو)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:30 م
شراء الملابس أونلاين
شراء الملابس أونلاين
شيماء دهب
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يحتار عدد من الأشخاص عند شراء ملابس خاصة" أونلاين"، يواجهون مشاكل في أختيار الملابس التى تناسبهم من حيث النوع والخامة واللون.

ويوضح المتخصص في الموضة واختيار الأزياء أحمد محمود، عبر فيديو على صفحته الرسمية على الانستجرام، أن التخوف الأكبر لدى العديد من الشباب شراء الملابس أون لاين بسبب تخوفهم من عدم التركيز على المواصفات، وهاجس أن يكون هناك إختلاف بالملابس علي موقع الشراء والحقيقة.

وطالب أحمد بالتركيز على مواصفات محددة قبل الشراء أون لاين، مضيفًا "مش ضروري تكون الخامة قطن 100%"، لأنها لاتعني بان المنتج هو الأفضل والتي تأتي علي رأسها المواصفات وجدول المقاسات ونوع الخامة.

وتابع: "القطن الممشط" يتميز بأن آليات تصنيعة تلزم المصنع بتمشيط المنتج بصورة تجعل كافة الخيوط المتداخلة بالتي شيرت والبنطلون متساوية وهو ما يضمن عامل الراحة، والتشكيل على الجسم وجودة المنتج وطول فترة عمرة، مشددًا أن مثل تلك الملابس المصنوعة من القطن الممشط يتم إستخدامه من قبل البراندات العالمية، وهو مايبرر غلاء أسعارها.

وأشار إلى نوعيات الملابس من القطن المخلوط جيدة جدًا، لكنها تقل جودتها بالغسيل المتكرر، والفرق في الخامات في ونوعية الخامات المخلوط بها الملابس مع القطن، بمعني أن الأختلاف سببه نسب وتناسب القطن والبوليستر أو القطن ونسبة اللاكرا والتي تعطي تشكيل أفضل للتي شيرت علي الجسم والتي في الغالب يستخدمها الرياضين.

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