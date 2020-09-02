إزالة 43 تعديا على أراض زراعية وأملاك دولة بديروط فى أسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد محافظة أسيوط، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمركز ديروط، بمشاركة محمود عطا، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه ومساعديه ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الزراعية وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وقوات الأمن.وقال "الطيبي" إنه تم تنفيذ إزالة لـ43 حالة بينها 37 حالة تعد على أراضي زراعية بإجمالي مساحة تصل إلى فدان و18 قيراطا، بالإضافة إلى تنفيذ الإزالة لـ6 حالات آخرى تعديات على أملاك الصرف الصحي بمساحة تصل إلى 200 متر، باستخدام معدات وعمال الوحدات المحلية وفي وجود مظلة أمنية من مركز شرطة ديروط ومديرية الأمن.وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، لافتًا إلى محاربة كل التعديات على أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى عدم التهاون أو التقاعس في التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق بين كل الجهات المعنية.