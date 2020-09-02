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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدء تصوير «الاختيار 2»..نوفمبر المقبل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:22 م
النجم كريم عبد العزيز
النجم كريم عبد العزيز
دعاء عبد المقصود
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استقر المخرج بيتر ميمي، على شهر نوفمبر المقبل لبدء تصوير أول مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الدرامي "الاختيار"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

أوشك "بيتر"، على الانتهاء من معاينة أماكن تصوير العمل والحصول على تصاريح التصوير من بعض الجهات السيادية.

وينتظر المخرج انتهاء النجم كريم عبدالعزيز، من ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة لتحديد جلسة عمل تجمع بين صناع المسلسل.

ويجرى بيتر ميمي، حاليا ترشيح عدد من النجوم للمشاركة في العمل الذي سيعتمد على عدد كبير من ضيوف الشرف.

من جانبه، انتهى السيناريست والكاتب هاني سرحان، من كتابة 7 حلقات كاملة من المسلسل، ويعكف هانى، على كتابة باقي الحلقات لتسليم السيناريو لشركة سينرجي المنتجة للعمل، ويتكتم صناع العمل تفاصيل السيناريو والشخصيات التى سيتم تقديمها فى الجزء الثانى لضمان عنصر المفاجأة.

مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، الذي تولى مهمة الجزء الأول أيضًا.

يُذكر أن الجزء الأول من مسلسل" الاختيار" كان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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