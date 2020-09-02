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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مشروعات ثقافية في شمال سيناء لنشر التنوير ومحاربة الإرهاب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:16 م
أحمد عواض
أحمد عواض
جمال عاشور
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تعمل وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، على تطوير مواقعها في شمال سيناء، لتكون سلاحًا فكريًا في مواجهة الإرهاب وتتصدي للجماعات التكفيرية التي تستقطب الشباب.

وقال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة، إنه يعمل في الوقت الحالي على تزويد المكتبات في شمال سيناء بالعديد من الإصدارات الخاصة بالهيئة، وقطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، بالإضافة إلى تخصيص نادي للأدباء في مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح بمدينة بئر العبد.

وأضاف أنه سيتم دعم أعمال المشغولات اليدوية والحرف التراثية التي ينفذها أبناء المنطقة من خلال تنظيم لهم معارض، فضلًا عن تجهيز برنامج ثقافي فني لقصر ثقافة العريش المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، ليكون منارة ثقافية في مواجهة الظلام.

كانت وزارة الثقافة قد أعلنت خلال اليومين الماضيين، عن تجهيز قصر ثقافة العريش، مؤكدة على إجراء تطوير ورفع كفاءة وافتتاح عدد من المشروعات الثقافية والفنية خلال أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن محافظة شمال سيناء تزخر بالمثقفين والمبدعين.

كما أعلنت الوزارة عن تأسيس مركز لتنمية الموهوبين والنابغين في شتي مجالات الإبداع الفني والثقافي بقصر ثقافة العريش عقب افتتاحه إلى جانب إعداد برامج للتدريب علي الحرف البيئية والتراثية ودعم أندية شعراء البادية تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، كما وجهت بجمع التراث السيناوي من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتكثيف الأنشطة الإبداعية في المحافظة.

يقع قصر ثقافة العريش على مساحة 1900 م2، ويضم دور أرضي وطابقين ويحتوي الدور الأرضي على المدخل الرئيسي ويتفرع الى ثلاثة اتجاهات الأمامي يؤدي إلى صالة المسرح والآخران للطرق الجانبية المؤدية لسلالم الأدوار العلوية، وتتسع صالة المسرح لعدد 250 مقعدًا إلى جانب غرف الخدمات وقاعة كبار الزوار والمكاتب الإدارية، مخزن للديكور، معرض للفنون وغرفتين للفنانين.

ويقسم الدور الأول لثلاثة مناطق منفصلة هي منطقة المدرجات البلكون وتتسع لعدد 150 مقعدًا، 4 غرف إدارية، منطقة الأنشطة مكونة من 13 غرفة هي الديمر، 2 غرفة إدارية و10 غرف للأنشطة والفنون منها نادي تكنولوجيا المعلومات، مكتبة للطفل، قاعة للندوات وقاعة للموسيقى والاستماع، أما الدور الثاني مقسم إلى ثلاثة مناطق الأولى إدارية وتحتوي على عدد 5 غرف إدارية، المنطقة الثقافية تضم قاعة للتدريب الفني ومكتبة، والمنطقة الثالثة للخدمات، وتشمل غرفتين للمخازن بالإضافة إلى غرفة الإسقاط.

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