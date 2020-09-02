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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: سنواصل دعم العراق حتي يهزم الإرهاب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:11 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
منار أحمد
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن زيارته العراق تهدف للمساعدة في ضمان أمن البلد وسيادته بالداخل والخارج.

وأكد من بغداد: "سنواصل الحرب حتى إلحاق هزيمة نهائية بالإرهاب، والاستقرار الإقليمي على المحك"، متابعا: "التحديات كثيرة لضمان سيادة العراق في الداخل وفي المنطقة".

وفي مؤتمر صحفي للرئيس العراقي ونظيره الفرنسي، قال ماكرون: العراق يعيش مرحلة مفصلية من تاريخه، فهو يواجه تحدي التدخلات الخارجية التي تضعف حكومته"، وأكد وقوف "فرنسا الدائم إلى جانب العراق.. نحن في العراق من أجل مساعدته ودعمه".

وقال الرئيس العراقي: "لا نقبل أن يكون العراق ساحة صراع للآخرين"، مؤكدا "على أهمية تجفيف مصادر تمويل الإرهاب".

واستقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، ماكرون، خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا، في قصر السلام في العاصمة بغداد.

وتأتي الزيارة وسط أزمة اقتصادية طاحنة، وانتشار فيروس كورونا، ما شكّل ضغطا هائلا على السياسة العراقية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية على تليجرام، أن لقاء مشتركا جمع الرئاسات الثلاث في قصر بغداد مع الرئيس الفرنسي.

ووصل الرئيس الفرنسي، الأربعاء، إلى بغداد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، وهي زيارته الأولى إلى العراق، بهدف مساعدة هذا البلد على تأكيد "سيادته" في وقت يجد نفسه في وسط التوتر بين حليفين: واشنطن وطهران.

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