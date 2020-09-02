طالب بالثانوية: التظلمات رفضت منحى 14 درجة «مستحقة».. والتعليم: سنحقق بالموضوع

استغاث الطالب أرسانيوس شهدي بالصف الثالث الثانوي، بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لوجود خطأ في التجميع الخاص بدرجاته، حيث فقد أثناء التجميع 14 درجة.ويقول الطالب في تصريح خاص لموقع "الدستور": أنا طالب من محافظة سوهاج في قلب صعيد مصر، درست هذا العام الصعب في ظل أزمة فيروس كورونا في الصف الثالث الثانوى "شعبة علمي رياضة"، بمدرسة رفاعة الثانوية العسكرية بمركز طهطا، حصلت على 54 من 80 في مادة اللغة العربية، وهي درجة ضعيفة لمستوى إجابتي في الامتحان، وقدمت تظلمًا ووجدت أننى أستحق زيادة 14.5 درجة في التجميع وهي كالتالي:- من السؤال 23 إلى السؤال 34.. حاصل على 14 درجة والمصحح كاتبها في الورقة من الداخل 14 وعند نقلها للخارج في مكان تجميع الدرجات كتب 4 وليس 14 درجة.- من السؤال 35 إلى السؤال 42 حصلت على 13 درجة، لكن المصحح غلط في "التجميع" وكتبها 8.5 درجة.وتابع أرسانيوس: "سجلت الملاحظات وانتظرت نتيجة التظلمات وعندما ظهرت وجدت أنهم لم يعطوني ولا درجة وكتبولي لا يوجد زيادة.. فذهبت إلى قنا لأني تابع لكنترول قنا، وطلبت منهم أن أقابل رئيس الكنترول فقالوا لي إنه غير موجود، فتحدثت مع أحد الأشخاص هناك وقالوا لي إني يجب أن أرفع قضية، لكنني وجدت أنني إذا رفعت قضية سيضيع عامًا من عمري، أنا الآن في مشكلة ليس لي أي ذنب فيها، لذا أناشد وزير التربية والتعليم لإنقاذ مستقبلي ومنحي حقي".وفي هذا السياق قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيحقق في الموضوع لمعرفة حقيقته، وسوف يعلن نتيجة التحقيقات رسميًا خلال الساعات المقبلة.