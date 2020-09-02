رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مسجل خطر يروج للحشيش فى الصف

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:30 م
حشيش
حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في ضبط 500 جرام لمخدر الحشيش وأسلحة نارية وذخائر بحوزة أحد العناصر الإجرامية.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الصف قيام عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بالمنطقة محل سكنه وبحوزته «بندقية آلية، بندقية خرطوش، 13 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام، هاتف محمول، مبلغ مالى».

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد منعه من دخول الإسماعيلى.. حسنى عبدربه يتعرض لأزمة صحية

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

تقرير الطب الشرعى يثبت تعاطى المتهم أحمد بسام زكى المخدرات

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«منير طلب دعمي وعبد الناصر خصص لي برنامج».. حكاية أحمد منيب

عبدالوهاب أغمى عليه بعد خسارته 2900 جنيه.. هوايات غريبة للفنانين

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

نجم الساعة

«المرور» تمد ساعات تركيب الملصق الإلكترونى

منوعات

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

مشروعات ثقافية في شمال سيناء لنشر التنوير ومحاربة الإرهاب

في ذكري مؤسس نقابة الممثلين.. أحمد علام جسد شخصية المسيح

شروط الالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون بالقاهرة والإسكندرية

قصر ثقافة طنطا يستضيف أدباء كفر الزيات فى أولى فعالياته