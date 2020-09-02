ضبط مسجل خطر يروج للحشيش فى الصف

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في ضبط 500 جرام لمخدر الحشيش وأسلحة نارية وذخائر بحوزة أحد العناصر الإجرامية.أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الصف قيام عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بالمنطقة محل سكنه وبحوزته «بندقية آلية، بندقية خرطوش، 13 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام، هاتف محمول، مبلغ مالى».بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.