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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلاروسيا: نجحنا في منع تكرار السيناريو الأوكراني

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:26 م
فلاديمير ماكي
فلاديمير ماكي
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أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، عن أن بلاده تمكنت من منع تكرار السيناريو الأوكراني، ومنعت اندلاع ثورة ملونة منظمة من الخارج.

وقال ماكي، خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء: "اليوم علينا أن نرد على التحديات الداخلية والخارجية، فالتحديات الخارجية تحدد إلى حد كبير التحديات الداخلية".

وأضاف: "أننا صمدنا أمام الهجوم الأول، ولم نسمح بتنفيذ السيناريو الأوكراني في بيلاروسيا، وهو سيناريو الثورة الملونة المنظمة من الخارج".

وقدم ماكي الشكر إلى نظيره الروسي على موقف روسيا الثابت والواضح بشأن الوضع في بيلاروسيا، معربًا عن امتنانه لموسكو لرد فعلها الدائم على الأحداث البيلاروسية.

ولفت إلى أن بيلاروسيا مهتمة بتبادل وجهات النظر مع الجانب الروسي حول كل قضايا الساعة، قائلًا: "نحن نهدف إلى حوار مفتوح ونهتم بتبادل وجهات النظر حول جميع قضايا الساعة في الأجندة الثنائية والدولية".

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