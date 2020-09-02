انتهاء امتحانات الأحياء والفلسفة والاستاتيكا بالدور الثاني للثانوية

انتهى، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم من امتحان الدور الثاني في مادة الأحياء، وطلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وطلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، اليوم الأربعاء.كما أنهى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولى)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وطلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات.