انهيار منزل من 3 طوابق فى أسيوط

سقط منزل مكون من 3 طوابق بمنطقة حي غرب أسيوط، منذ قليل، دون وقوع خسائر في الأرواح.تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ من محمد بشير، رئيس حي غرب، بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل بمنطقة المجاهدين بحي غرب أسيوط.وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة تبين انهيار منزل بشارع المصري بمنطقة المجاهدين بدائرة حي غرب أسيوط ملك ورثة "محمد. ح. ع" مكون من 3 طوابق عبارة عن حوائط حاملة وأسقف مسلحة.وبسؤال أهالي المنطقة تبين حدوث هبوط للأسقف من الداخل، مما يمثل خطورة على المارة، وجار إخلاء المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الإدارة الهندسية بحي غرب أسيوط.