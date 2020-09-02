ضبط حشيش وأقراص مخدرة بـ2 مليون جنيه

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 170 طربة لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتى «الإسكندرية، الإسماعيلية» مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسكندرية والإسماعيلية تم استهدافهم وضبطهم، وذلك على ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.وتبين حيازتهما 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام، 8000 قرص مخدر، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.وضبط 3 عاطلين حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة التل الكبير وبحوزتهم «100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفان محمول».وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و830 ألف جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.