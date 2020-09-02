رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط حشيش وأقراص مخدرة بـ2 مليون جنيه

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:30 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 170 طربة لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتى «الإسكندرية، الإسماعيلية» مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسكندرية والإسماعيلية تم استهدافهم وضبطهم، وذلك على ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

وتبين حيازتهما 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام، 8000 قرص مخدر، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وضبط 3 عاطلين حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة التل الكبير وبحوزتهم «100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفان محمول».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و830 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

معاملات مالية مشبوهة وراء وفاة نائب مدير بنك في «نيل المنيا»

بعد منعه من دخول الإسماعيلى.. حسنى عبدربه يتعرض لأزمة صحية

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«منير طلب دعمي وعبد الناصر خصص لي برنامج».. حكاية أحمد منيب

عبدالوهاب أغمى عليه بعد خسارته 2900 جنيه.. هوايات غريبة للفنانين

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

نجم الساعة

«المرور» تمد ساعات تركيب الملصق الإلكترونى

منوعات

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

مشروعات ثقافية في شمال سيناء لنشر التنوير ومحاربة الإرهاب

في ذكري مؤسس نقابة الممثلين.. أحمد علام جسد شخصية المسيح

شروط الالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون بالقاهرة والإسكندرية

قصر ثقافة طنطا يستضيف أدباء كفر الزيات فى أولى فعالياته