براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 285 فرصة عمل، وذلك بإحدى شركات الخدمات التجارية، وبراتب يصل إلى 3000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة، 100 مندوب توزيع، وذلك من الذكور، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك براتب 1800 جنيه، كما تتضمن 50 عامل توصيل على أن تكون لديه دراجة بخارية، وذلك براتب 1650 جنيها.وتتضمن الوظائف أيضا 15 موظف خدمة عملاء، وذلك من الإناث، على أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل عال، وذلك براتب 1900 جنيه.وتطلب الشركة أيضا، 100 مدخل بيانات، وذلك من الذكور والإناث، على أن يكون سريعا بالكتابة، وحاصلا على مؤهل لا يقل عن متوسط، و20 سائقا لديهم رخصة أولى أو ثانية، وذلك براتب 3000 جنيه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 46 شارع 108، حدائق المعادي.