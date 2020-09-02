مصطفى شعبان يبحث عن بطلة لمسلسله الجديد

يبدأ النجم مصطفى شعبان، خلال الأسبوع القادم، جلسات عمل مسلسله الجديد الذي تعاقد عليه مؤخرًا، مع المنتج صادق الصباح للعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم.وفتحت الشركة المنتجة للعمل خطوط اتصال مع عدة فنانات للمشاركة في بطولة المسلسل الجديد، بعد أن تعاقدت رسميًّا معه بعد تجربتين تم تأجيلهما خلال الأشهر الماضية منها بطولة جماعية.وكان الفنان قد قرر تأجيل مسلسل "حتى لا يطير الدخان" عن قصة الفيلم الذي قدمه الفنان عادل إمام، ومسلسل آخر مع الفنان عمرو سعد وروبي.ومن المقرر أن ينتمي المسلسل الجديد للقصص الاجتماعية المليئة بالإثارة والتشويق، والتي حقق فيها مصطفى شعبان نجاحًا كبيرًا خلال مسلسلي "أيوب وأبوجبل".