أحمد السعدني يتعاقد على بطولة «ماما وزيرة»

تعاقد الفنان أحمد السعدني بشكل رسمي على بطولة فيلم «ماما وزيرة» أمام الفنانة داليا البحيري، بعد اضطرار صناع الفيلم إلى تأجيل تصويره خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، وانشغال جميع الفنانين الذين تم ترشيحهم بتصوير أعمالهم الرمضانية.ومن المقرر تحديد موعد نهائي لتصوير الفيلم قريبًا عقب الاستقرار على باقي الفنانين المشاركين في بطولته، وإنهاء تعاقداتهم.على جانب آخر يستعد أحمد السعدني لبدء بروفات مسرحية «هاملت»، والتي تعد أول تجربة له في عالم المسرح، ومن المقرر عرضها على المسرح القومي مع مطلع العام الجديد.ويستعد أحمد السعدني لبدء بروفات المسرحية قريبًا عقب الاستقرار على جميع الفنانين المشاركين في العرض، وإتمام تعاقداتهم، ويلعب أحمد السعدني خلال المسرحية دور هاملت.والمسرحية من إخراج عصام السيد، وإشراف إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وسوف يشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم، إضافة إلى أن المسرحية ستضم مجموعة من الوجوه الشابة من طلاب قسم المسرح.