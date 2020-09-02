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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طبيب جلدية يوضح العلاقة بين الرطوبة في الصيف وحب الشباب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:32 م
حب الشباب
حب الشباب
نور أيمن
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يلعب الطقس دورًا كبيرًا في شكل البشرة ومدى صحتها، وبالتزامن مع زيادة الرطوبة في الجو ببداية شهر سبتمبر، يؤكد أطباء الجلدية بشكل مستمر على أن الرطوبة تكون سببًا رئيسيًّا، في ظهور الدمامل بالوجه وحب الشباب.

ووضح طبيب الجلدية عبدالهادي محمد لـ"الدستور"، العلاقة ما بين حب الشباب والرطوبة بالجو، وأشار إلى أن هناك بعض الناس الذي يظهر عليهم حبوب بسبب زيادة إفراز الغدد العرقية للعرق وعدم تبخره بسبب الرطوبة المرتفعة، ما يؤدى إلى تجمع العرق مرة أخرى داخل الغدد، وينتج عنه انسداد فتحات الغدد العرقية من الأملاح الناتجة عن العرق، ثم ظهور الالتهابات والحبوب الحمراء.


وقد عدد من النصائح للعناية بالبشرة المصابة بالبثور بسبب الرطوبة بالطقس الحار:

- المحافظة على غسل الوجه وتنظيفه باستمرار خاصة بعد التعرض للحرارة والتعرق، ويُفضل تنظيف الوجه.

- استخدام منظف لطيف لإزالة البكتيريا المسببة لظهور البثور، مع الانتباه لعدم فرك البشرة بقوة مرتين في اليوم.

- استخدام "تونر" مناسب للبشرة للتخلص من الدهون.

-عدم استخدام المستحضرات بكثرة أثناء ظهور الحبوب بالبشرة، وخاصة الكريمات المرطبة في الأماكن الدهنية.

- المواظبة على تنظيف فرش وأدوات الماكياج مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وذلك لأنها تعتبر الناقل الرئيسي للحبوب، ومكان مثالي لتجمع البكتيريا.

- تجنب لمس البثور أو عصرها باليد، وذلك لأنه يمكن أن يتسبب في ظهور البثور بكثرة في الوجه، حيث إن ذلك يؤدي للعدوى بأنحاء البشرة، وكذلك يتسبب في العلامات الواضحة التي ستتركه الحبوب عند محاولة عصرها.

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