كشف غموض مقتل طفلة بعد العثور على جثتها بالدقهلية

كشف فريق بحث جنائى، تم تشكيله بالتنسيق بين مديريتى أمن الشرقية والدقهلية، عن غموض واقعة مقتل الطفلة أروى، ابنة مركز أبوكبير، بعد أيام قليلة من العثور على جثتها بالدقهلية.كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوكبير، يفيد بورود بلاغ من "إ ج" 26 سنة، ربة منزل مقيمة عزبة التل التابعة، بمركز أبوكبير، باختفاء نجلتها "أروى"، 5 سنوات، أثناء لهوها أمام المنزل، وبعد تحرير البلاغ، ورد لمركز شرطة ميت غمر، بلاغ من أحد الأهالى على جثة طفلة مجهولة الهوية، وبمراجعة بلاغات التغيب تبين اختفاء "أروى ع ح"، 5 سنوات، والتى تطابقت مواصفاتها مع الجثة التى تم العثور عليها.وقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق بين مديريتى أمن الشرقية والدقهلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أ م إ"، 18 سنة، حاصل على دبلوم ثانوى تجارى، نجل عم والدة الطفلة، و3 من أصدقائه، خطفوا المجنى عليها، بنية طلب فدية مالية، وقاموا بتعذيبها وقتلها والتخلص من جثتها.تم القبض على المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.